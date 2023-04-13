شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أهم المعلومات عن المباراة.

يدخل الزمالك اللقاء فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا، في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

33 جمعت الزمالك وحرس الحدود بالدورى

33 مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود حقق الفارس الأبيض 17 فوز مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما انتهت 7 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 51 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا من حرس الحدود.

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود بفوز الفارس الأبيض برباعية مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بالدورى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك برباعية دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم.

ويدير المباراة الحكم أحمد الغندور ويعاونه كل من هشام الدسوقى وإبراهيم السودانى مساعدين ومحمود منصور حكما رابعا، وسيد شعبان حكما لتقنية الفار.