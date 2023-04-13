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«الهداف التاريخي لليفربول» .. محمد صلاح : استمتعت بتحطيم الرقم القياسي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعرب محمد صلاح نجم في تصريحات للموقع الرسمي للفريق عن سعادته بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس الماضي.

وقال صلاح :" أنا سعيد للفوز بهذه الجائزة مرة أخرى، لكن المباراة القادمة هي أهم شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لذا نأمل أن نحقق نتيجة جيدة".

وأضاف نجم المنتخب الوطني:" أعتقد أن المباراة المفضلة للجميع في مارس كانت مباراة مانشستر يونايتد (التي فاز بها ليفربول بسبعة أهداف نظيفة)، حققنا نتيجة جيدة وقدمنا مباراة رائعة على ملعب أنفيلد، لذا كان الأمر جيدًا للجميع".

وعن كونه الهداف التاريخي لليفربول بالبريميرليج، علق صلاح قائلا:" لكي أكون منصفا هذه واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم واستمتعت بتحطيم الرقم القياسي وكان يوما مميزا في مسيرتي".

وأتم:" قدمنا مباراة جيدة أمام أرسنال الذي يعد فريق مميز لكنني اعتقد بأننا قمنا بالسيطرة على المباراة خاصة في الشوط الثاني وكنا محظوظين في بعض الفرص".

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم، حيث حصد الجائزة للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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