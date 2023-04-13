شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يسند تنظيم آخر بطولتين فى موسم الناشئين لنادى بالم هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الإسكواش إسناد تنظيم اخر بطولاته للناشئين في ختام هذا الموسم الي نادي بالم هيلز وإدراجها رسميا في جدول مسابقات الاتحاد.

وتقام البطولة اعتبارا من 27 ابريل وتستمر لمده 5 أيام وتقام علي ملاعب بالم هيلز ونادي الصيد فرع 6 أكتوبر وذلك بعد حجم الإقبال الكبير والغير منقطع في عدد مشاركات اللاعبين واللاعبات.

وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش النهائية لاستقبال هذا الحدث والذي يعتبر أهم واكبر بطولة هذه الموسم

وأكد مجلس اتحاد الاسكواش أن هناك توسع داخل المجلس بتوسيع قاعدة المشاركة والبطولات وهو ما اسفر ثماره بالتعاون من نادي بالم هيلز وإدراج البطولة رسميا ضمن جدول مسابقات الاتحاد خاصة في ظل امتلاك ان النادي ملاعب علي اعلي مستوي فضلا عن تميزه بحسن التنظيم .