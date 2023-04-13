شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن الفوز الخامس على التوالى فى الدورى اليوم أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق إنبى بقيادة تامر مصطفى، عن الفوز الخامس على التوالي في بطولة الدورى، عندما يحل ضيفا على الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية، في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري هذا الموسم.

الفوز الخامس على التوالى

يعيش إنبي فترة من التوهج بعدما واصل انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى فى الدورى المصري ، أثر الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد بتروسبورت، وسبقه الفوز الرابع على التوالي ضد الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف .

الانتصارات الأربعة التى سبقت مواجهة اليوم، منحت إنبى دفعة قوية فى جدول ترتيب الدورى، اذ وصل إلى المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.