شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر ايه ياكابتن.. أحمد خليفة: سمك وجمبرى فى إسكندرية مع الصحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أحمد خليفة المديرالفني لمنتخب السومو، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم.

كشف أحمد خليفة انه سيتناول اليوم أسماك وجمبري وسلطات بالإسكندرية مع الأصدقاء حيث مدعو على الإفطار معهم.

واضاف خليفة انه فى الطبيعى يساعد الاسرة فى أعمال المطبخ سواء إعداد طعام او تجهيز سفرة وكل ما يخص المطبخ قائلا أن هذا يعكس مدى احساس الرجل المصرى بزوجته ومدى الإجهاد والتعب الذى تعانيه لذلك عليه المساعدة معها قدر الإمكان