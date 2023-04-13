شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص لحاق عمرو السولية بمباراة الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن فرص عمرو السولية في اللحاق بمباراة فريقه ضد فاركو والمقرر اقامتها غدا الجمعة ضعيفة، في ظل إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدا تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وأكد المصدر أن اللاعب يحتاج بعض الوقت قبل إعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم دخول قائمة مباريات فريقه في الفترة القادمة.

واكتفى عمرو السولية، بأداء جلسة تدريبات بدنية وتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن السولية تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أثناء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأوضح أبو عبلة أن السولية بدأ اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي بجلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة.

ويذكر أن الأهلي فاز في آخر مبارياته على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين الماضي في نهائي كأس مصر ليتوج بلقبه الـ٣٨.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء بعد غد الجمعة باستاد القاهرة.