شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة حرس الحدود الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالى بيريرا، مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري، إلى الحكم أحمد الغندور.

ويعاون أحمد الغندور كل من هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني مساعدين ومحمود منصور حكما رابعا، وسيد شعبان حكما لتقنية الفار.

أرقام الزمالك مع الغندور

وأدار الحكم أحمد الغندور 14 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود اليوم، حقق الزمالك الفوز في 9 مواجهات مقابل ثلاث تعادلات وتلقى هزيمتين.

المباراة الأخيرة للزمالك تحت قيادة تحكيمية لأحمد الغندور كانت ضد طلائع الجيش وانتهت بفوز الزمالك برباعية نظيفة في الدورى الموسم الماضى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ومن المتوقع أن يثبت مدحت عبد الهادى تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة الماضية وتكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، سيف جعفر، مصطفى شلبي، محمد عبد الغني، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: ناصر منسي.

ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو.