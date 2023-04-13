كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك وحرس الحدود الليلة بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة الليلة أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.





س : ما هو موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود؟

ج : موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في تمام التاسعة وربع مساء اليوم الخميس.





س: ما هي دوافع الفريقين قبل المباراة؟

ج : اللقاء من المتوقع له أن يكون صعباً على الفريقين لرغبة الأبيض في حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات وتمنيات الحرس في تحقيق نتيجة إيجابية، تحسن موقفه في ترتيب الدورى خصوصاً أن يتذيل الجدول في المركز الثامن عشر.





س: من يقود الزمالك فنيا في المباراة؟

ج : يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى،الذى يقود الفريق الأبيض للمرة الثانية أمام حرس الحدود بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الظهور الأول له مع جهازه المعاون في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصري،لحين تولى الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني الجديد مهام القيادة الفنية للفريق الأبيض.



س : كيف استعد الزمالك للمباراة؟ س : كيف استعد الزمالك للمباراة؟ ج :عقد مدحت عبد الهادى جلسات مكثفة مع لاعبى الزمالك على مدار اليومين الماضيين لمنحهم الثقة التي فقدوها بسبب النتائج السلبية،مطالبهم باستمرار الفوز خصوصاً أنه سيصل بالفريق الأبيض إلى النقطة 39 في جدول الدورى المصري ويقرب الأبيض من بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.





س: ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود؟

ج :من المتوقع أن يثبت مدحت عبد الهادى تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة الماضية وتكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي،

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، سيف جعفر، مصطفى شلبي، محمد عبد الغني، أحمد مصطفى زيزو،

خط الهجوم: ناصر منسي.





س: ماذا عن التشكيل المتوقع لحرس الحدود؟

ج : من المتوقع أن يبدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي،الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي،الهجوم: فلانتين أودو.





س: من يقود المباراة تحكيميا؟ج : الحكم الدولي أحمد الغندور يدير المباراة.