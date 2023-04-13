شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الزمالك فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس مواجهة قوية مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالدورى، فيما خسر حرس الحدود من المصرى بنفس النتيجة.

الزمالك يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.13 مليون يورو.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 12 خسارة وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ومن المتوقع أن يثبت مدحت عبد الهادى تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة الماضية وتكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، سيف جعفر، مصطفى شلبي، محمد عبد الغني، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: ناصر منسي.

ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو.