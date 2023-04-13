النصر السعودي يعلن إقالة رودي جارسيا.. رسميا

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي منذ قليل إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا على خلفيه النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق الفترة الأخيرة وفقدانه صدارة الدوري السعودي روشن للمحترفين.

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ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيان الإقالة.

الذي جاء نصه كالتالي:

قررت إدارة نادي النصر رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنيين له التوفيق.

كانت ادارة النادي السعودي قد استقرت مساء الأمس على اقاله المدرب بصفه رسمية بعد تذبذب النتائج على الرغم من تواجد عدد من النجوم الكبار

داخل قوام المنتخب الفريق النصر السعودي وعلى رأسهم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الذي قدم إلى النادي السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي بصفقة قياسية تاريخية في انتقالات كرة القدم.

ودخل المدرب الفرنسي جارسيا في صدام عده لاعبين بالفريق عقب التعادل سلبيا خلال المواجهة الاخيرة بالدوري السعودي أمام الفيحاء الامر الذي دفع اداره النصر الى اتخاذ قرار فوري بالاقالة واعلانه اليوم الخميس.

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