غدا.. الأهلي في مهمة استعادة صدارة الدوري أمام فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في تمام 9:15 مساء غدا الجمعه مواجهه نظيره فاركو على ملعب ستاد القاهره الدولي لحساب منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز الذي يحتل الأحمر وصافته برصيد 47 نقطة ويأتي فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضاء الحصري للفعاليات المحلية المصرية.



كان فريق فيوتشر قد اعتلى صداره الدوري بصفه مؤقته بعد ارتفاع رصيده عقب فوزه بالأمس على المحلة الى النقطة رقم 48 بعد خوضه اربع مباريات اكثر عن الأهلي وفي الوقت الذي خاض فيه الاهلي 19 لقاء فقط وفيوتشر 23 مباراة.

ويخوض الأهلي اللقاء منتشيا بلقب

كاس مصر الذي حققه اخيرا على حساب نظيره بيراميدز بعد المباراه الماراثونية التي جمعت بينهما الاثنين الماضي على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بتفوق الأحمر بثنائية مقابل هدف

ويلاقي الاهلي نظيره الزمالك بالامارات في الخامس من شهر مايو المقبل على لقب كاس السوبر المحلي ويخوض الاهلي اللقاء بصفته بطل لكأس مصر موسم 2021 2022 فيما يلعب الزمالك اللقاء بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز عن الموسم ذاته.

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