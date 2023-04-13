منتخب مصر للكروكيه يواصل تصدره للتصنيف العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي للكروكية عن الترتيب العالمي للفرق خلال شهر مارس الماضي، حيث واصل المنتخب المصري التربع على قمة صدارة التصنيف برصيد 2558 نقطة.

إقرأ أيضًا.. محمد صلاح: أستمتع بتحطيم الأرقام القياسية

رئيس الاتحاد المصري للكروكية: مصر تواصل تصدرها للتصنيف العالمي للكروكيه"

وكشف الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكروكية، أن مصر نجحت في المحافظة على تصدرها للتصنيف العالمي للفرق في الجولف كروكية وذلك حسب جدول التصنيف الدولي الذي أعلنه الاتحاد الدولي للكروكية لشهر مارس 2023.

وجاء منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 2488 نقطة ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث برصيد 2379 نقطة وفي المركز الرابع جاء منتخب نيوزيلاندا برصيد 2383 نقطة فيما احتلت إسبانيا المركز الخامس برصيد 2351 نقطة.

وأشاد د. محمد رسلان بنتائج المنتخب المصري واللاعبين المصريين بعد تصدرهم المراكز الأولى في التصنيف العالمي للكروكية، وتابع أن مصر تمتلك أفضل اللاعبين على المستوى العالمي في رياضة الجولف

كروكية ودائما ما يحتلون المراكز الأولى سواء في تصنيف الدول أو اللاعبين.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكروكيه أن المنتخب المصري يواصل التألق عالميا كما حدث في بطولة العالم للناشئين الأخيرة التي أقيمت في نيوزيلاندا واحتل المنتخب المصري المركز الثاني كما ينتظر أن يشارك منتخب السيدات في بطولة العالم المقبلة التي تقام في مدينة برايتون في انجلترا.

ويصدر الاتحاد الدولي للكروكية تصنيفه الدوري للدول واللاعبين كل ثلاثة أشهر طبقا لمتوسط درجات اللاعبين المؤهلين والمنتخبات من كل بلد وطبقا لمتوسط نتائج الدول واللاعبين في البطولات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للعبة.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا