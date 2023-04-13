أسرار جديدة وراء إقالة جارسيا من تدريب النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية، اليوم عن أسباب وملابسات قرار إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم برئاسة مسلي آل معمر، بإقالة الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق.

وقالت صحيفة "الرياضة" السعودية، بأن إقالة جارسيا لم تكن واردة في ذهن إدارة النصر بعد التعادل المخيب أمام مضيفه الفيحاء سلبيا يوم الأحد الماضي.

ولكن الإدارة استاءت بعد اجتماع المدرب بلاعبيه بعد انتهاء المران وشن عليهم هجوما كلاميا حادا.

وكشفت الصحيفة بعض العبارات التي قالها جارسيا للاعبين مثل، دلّلتكم بما فيه الكفاية، أنت لاعب عادي اذهب إلى الرديف، وبعض من عبارات مزجت بين الغضب والتهكم أطلقها الفرنسي في اجتماعه الأخير مع لاعبيه، وكانت بداية النهاية لوجوده في النادي.

وقالت الصحيفة أن جارسيا حمّل لاعبي النصر مسؤولية التعادل أمام الفيحاء، وتهكم على الجناح عبدالرحمن غريب، واصفا إياه بـ “كينج جدة”، وقال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة، لقد جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي، ومن اليوم أنت خارج حساباتي.

وواصل جارسيا تهكمه على غريب قائلا: “بما أنك لم تلعب أمس عليك الآن التوجه لأخذ حصة تدريبية قوية مع الاحتياطيين.

ووجه المدرب انتقادًا لاذعاً إلى الظهير سلطان

وأكدت الصحيفة السعودية، أن إدارة النصر عندما علِمت بما دار خلال الاجتماع، تحركت واجتمعت في اليوم ذاته مع عدد من اللاعبين، الذين أبلغوها أن الجو مع جارسيا غير صحي .

ووصف لاعبو النصر للإدارة، تعامل جارسيا مع بعض عناصر الفريق بـ"السيئ"، وافتقار الفريق إلى الأسلوب الواضح داخل الملعب

وقرر مجلس إدارة نادي النصر إعفاء الفرنسي رودي جارسيا من منصبه، أمس، وتعيين الكرواتي دينكو جيليشيتش مدربا مؤقتا للنادي.

وأكدت صحيفة “الرياضية”، أن إدارة النصر وضعت رأي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريقها، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، يناسب الإمكانات المتوفرة للفريق، في مقدمة دوافع إقالة جارسيا، خاصة أن هذا النهج ينافي طريقة الفرنسي.