ساديو ماني مهدد بالطرد من بايرن ميونخ بعد الاعتداء على ساني

ياسر رشاد - القاهرة - بات الدولي السنغالي ساديو ماني، على أعتاب تلقي عقوبة قاسية من إدارة بايرن ميونخ، وذلك بعد واقعة إعتدائه على زميله بالفريق ليروي ساني، بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

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وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر بثلاثية نظيفة من مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية إن عقب المباراة إشتبك ثنائي بايرن ميونخ ساديوماني وليروي ساني مما دفع السنغالي لضربه في وجهه.

كما أكدت "ذي أثليتيك" إن ساني كان وجهه ملطخًا بالدماء لأن شفتيه جُرحتا؛ نتيجة إعتداء زميله ساديو ماني عليه بالضرب".

ووفقًا لصحيفة «talk sport»، فإن ساديو ماني تنتظره عقوبات صارمة قد تصل للطرد من بايرن ميونخ، في ظل

ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي وتجميده لعدة مباريات إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة.

وكان ساديو ماني قد دخل بديلا في الدقيقة 69 من المباراة التي انتهت بخسارة بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفةـ ستعقد لا محالة من مهمة البافاري في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يُذكرأن مباراة الإياب بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي سوف تُقام يوم الأربعاء المقبل 19 ابريل الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن ميونخ.

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