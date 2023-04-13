اخبار الرياضه

ساديو ماني مهدد بالطرد من بايرن ميونخ بعد الاعتداء على ساني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - بات الدولي السنغالي ساديو ماني، على أعتاب تلقي عقوبة قاسية من إدارة بايرن ميونخ، وذلك بعد واقعة إعتدائه على زميله بالفريق ليروي ساني، بعد الهزيمة من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

 

إقرأ أيضًا.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في

 

وكان فريق بايرن ميونخ قد خسر بثلاثية نظيفة من مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي .

 

وذكرت صحيفة "بيلد"  الألمانية إن عقب المباراة إشتبك ثنائي بايرن ميونخ ساديوماني وليروي ساني مما دفع السنغالي لضربه في وجهه.

 

كما أكدت "ذي أثليتيك" إن ساني كان وجهه ملطخًا بالدماء لأن شفتيه جُرحتا؛ نتيجة إعتداء زميله ساديو ماني عليه بالضرب".

 

ووفقًا لصحيفة «talk sport»، فإن ساديو ماني تنتظره عقوبات صارمة قد تصل للطرد من بايرن ميونخ، في ظل

ارتباط اسمه بالرحيل عن النادي وتجميده لعدة مباريات إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة.

 

وكان ساديو ماني قد دخل بديلا في الدقيقة 69 من المباراة التي انتهت بخسارة بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفةـ ستعقد لا محالة من مهمة البافاري في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

يُذكرأن مباراة الإياب بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي سوف تُقام يوم الأربعاء المقبل 19 ابريل الجاري، على ملعب "أليانز أرينا"، معقل بايرن ميونخ. 

 

لمزيد من أخبار عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا