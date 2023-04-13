الأهلي يواجه المقاولون في ختام بطولة الجمهورية لمواليد 2007

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 اليوم الخميس خارج ملعبه مع المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة ٣٤ والأخيرة من بطولة الجمهورية.

يملك فريق أهلي 2007 المباراة متصدر ترتيب البطولة ٨٠ نقطة، بفارق ٣ نقاط عن إنبي صاحب المركز الثاني، ويسعى الأهلي بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية لكي يحصد لقب بطولة الجمهورية لمواليد 2007 للموسم الثاني على التوالي، تحت قيادة مديره الفني أسامة زكي، وجمع ناشئو الأحمر نقاطه من

الفوز في 25 مباراة والتعادل في 5مباريات والخسارة في 3 مباريات

ويشمل الجهاز الفني لفريق 2007 بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً ووائل إسماعيل مدرباً مساعداً ومصطفى عبد العظيم مدرباً لحراس المرمى وصابر سنادة إداري الفريق وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي.