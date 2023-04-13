محمد صلاح يكشف عن أجمل لحظات عاشها

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن أفضل لحظات عاشها خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

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وقال هداف ليفربول بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي بـ 13 هدفًا، لموقع النادي الرسمي: سعيد بالفوز بجائزة لاعب الشهر مرة أخرى، المباراة الأفضل في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد بالتأكيد حيث حققنا نتيجة جيدة ولعبنا بشكل رائع في أجواء أنفيلد الخيالية.

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس الماضي، متفوقًا على زميليه أليسون وجاكبو، وأعرب عن سعادته البالغة بها.

وعن الفوز بلقب الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي عقب تخطي روبي فاولر، قال صلاح: كانت واحدة من أفضل اللحظات بالنسبة لي في كرة القدم. استمتعت بالوصول لهذا الرقم وتحطيمه، كان أمرًا مميزًا.

وسجل مهاجم ليفربول 3 أهداف في الدوري خلال شهر مارس، 2 في مانشستر يونايتد وآخر سكن شباك وولفرهامبتون، كما مرر تمريرتين حاسمتين خلال الفوز 7-صفر على الشياطين الحمر.

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