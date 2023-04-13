محمد صلاح: أستمتع بتحطيم الأرقام القياسية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن سعادته بحصد جائزة لاعب الشهر لفريق ليفربول عن شهر مارس، وذلك للمرة الثانية خلال الموسم الحالي 2022-2023، حيث كانت المرة الأولى عن شهر ديسمبر الماضي.

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وتحدث محمد صلاح عبر الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن سعادته البالغة بعد فوزه بالجائزة، بعد تفوقه على زملائه في الفريق كودي جاكبو وأليسون بيكر في الاستطلاع على موقع ليفربول.

وقال محمد صلاح:"أعتقد أن أفضل مباراة لي في مارس كانت أمام مانشستر يونايتد، لقد حققنا نتيجة جيدة وقدمنا أداءً مذهلًا على أرضنا.

وتابع: "استمتع دائمًا بتحطيم الأرقام القياسية، ولكن هذا اليوم كان مميزًا في مسيرتي".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلًا: "المباراة المقبلة أمام ليدز يونايتد هي أهم

شيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي، لذلك نأمل أن نتمكن من تحقيق نتيجة جيدة".

وتمكن محمد صلاح خلال شهر مارس، من تسجيل ثلاث أهداف في الدوري الإنجليزي، وصنع هدفين آخرين أمام مانشستر يونايتد، ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 7-0.

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