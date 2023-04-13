لامبارد متفائل رغم الخسارة بثنائية أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين في العاصمة الإسبانية في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوربا.

وقال إن فريقه يمكنه تعويض الهزيمة بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد عندما يستضيفه في إياب دور الثمانية الأسبوع المقبل لكنه بحاجة إلى "أمر استثنائي" لفعل ذلك.

وتقدم ريال مدريد حامل اللقب بفضل ثنائية كريم بنزيمة وماركو أسينسيو في العاصمة الإسبانية أمس الأربعاء.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة بعد طرد بن تشيلويل.

وكان يمكن لريال مدريد حسم تأهله قبل مباراة الإياب لكنه أهدر العديد من الفرص، وقال لامبارد إن بطل إسبانيا ربما يندم على ذلك.

وقال المدرب الإنجليزي، الذي عاد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة جراهام بوتر: هناك بعض الأمور الجيدة لكن النتيجة هي واقعنا، وأبلغت اللاعبين بأنه يمكن أن يحدث أمر استثنائي في ستامفورد بريدج، نملك فريقا جيدا لكن يجب أن نؤمن بأنفسنا.

وتقف الترشيحات ضد تشيلسي الذي فشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، ولم يعد أمام لامبارد سوى أسبوع واحد لإعادة الثقة للمهاجمين.

وقال الهداف التاريخي لتشيلسي: إنها

فترة صعبة على اللاعبين، وأعتقد أننا نفتقر للثقة، يجب عليهم إدراك أنهم لاعبون جيدون وما يمكنهم فعله لكن ربما يفتقرون لذلك في الوقت الحالي.

وصنع تشيلسي العدد الكافي من الفرص وهو ما يوحي بإمكانية تكرار ذلك الأسبوع المقبل، إذ أهدر جواو فيلكس ورحيم سترلينج وميسون ماونت عدة فرص.

من جانبه قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى أن فريقه ما زال أمامه الكثير من العمل.

وقال المدرب الإيطالي الفائز بثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي في 2010: ليس من السهل قيادة مثل هذه المباريات لكني سعيد جدا.

يجب أن نحافظ على هدوئنا وإدراك أننا نملك الأفضلية، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء وعلينا التعامل مع تفوقنا بشكل جيد.