روما يواجه فينورد الهولندي اليوم في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق روما الإيطالي تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو لمواجهة قوية أمام نظيره فريق فينورد الهولندي والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي والي يحتضنها ملعب فيجينورد.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة، بالفائز من مواجهة باير ليفركوزن ورويال سان خليلوز البلجيكي في الدور نصف النهائي.

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موعد مباراة روما وفينورد في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما وفينورد، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية والدوحة والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة فينورد

في حراسة المرمى: باتريسيو.

في الدفاع: كارسدورب، مانشينى، إيبانيز، فينا

في الوسط: كريستانتى، فيرتو، زانيولو

في الهجوم: بيليجرينى، مخيتاريان، إبراهام

فينورد أصحاب الأرض، تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بمجموع المباراتين 8 - 2، ذهابًا وإيابًا.

فيما تأهل روما الإيطالي لربع نهائي الدوري الأوروبي، رغم تعادله سلبيا مع مضيفه فريق ريال سوسيداد، بدون أهداف، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "أنويتا"، فى إياب دور الـ 16 من الموسم الحالي 2022 - 2023.

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