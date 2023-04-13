الامارات | كيف يتم تحديد الفريق المتأهل إلى نهائي الكأس في حال تعادل فريقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام الساعة العاشرة مساء يوم غد مباراتي الإياب في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ يستضيف العين الوصل فيما يستضيف عجمان الشارقة، علما أن مباراة الذهاب بين الوصل والعين انتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز الشارقة على عجمان 2-1. وحددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة وفقا للائحة البطولة كيفية تأهل الفريقين إلى المباراة النهائية.

ووفقا لنص المادة 24 للائحة فإنه في حال تعادل الفريقين بنتيجة المباراتين في الوقت الأصلي، كون الهدف خارج الأرض غير معتمد، يتم اللجوء إلى أكبر عدد من الأهداف لكل فريق في المباراتين. وفي حال استمرار التعادل، تطبق قاعدة الشوطين الإضافيين، ثم اللجوء إلى الركلات الترجيجية في حال استمرار التعادل.