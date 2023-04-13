الامارات | بطولة زايد الرياضية تختتم دورتها لعام 2023 في "إرث أبوظبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة زايد الرياضية لعام 2023 بنسختها ال 26 في إرث أبوظبي، وجهة الضيافة والترفية الرائدة في العاصمة الإماراتية، بمشاركة أكثر من 683 عاشق للرياضة. كما حضر هذه النسخة من البطولة آلاف المشاهدين من المقيمين والمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بأجواء البطولة وتشجيع فريقهم بكل حماس من المدرجات والمناطق المخصصة للمشاهدة، كما تم توفير العديد من الألعاب والأنشطة والمرطبات للضيوف.

استضاف إرث أبوظبي في مرافقه الرياضية الحديثة البطولة التي تعود بعد غياب 3 سنوات بخمس رياضات متنوعة، حيث تنافس فيها العديد من الفرق الرياضية الموهوبة خلال أسبوعين مليئة بالحماس والنشاط. وشملت البطولة منافسات في كرة القدم والملاكمة والبادل والرماية والسباحة، مع جوائز وصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 300 ألف درهم حصل عليها أفضل الرياضيين في ختام البطولة وتتويج الفرق الفائزة في بطولة كرة القدم للرجال والرماية التي أُقيمت في إرث أبوظبي.

وعن قائمة الفائزين في كرة القدم للرجال، عاد المركز الأول إلى فريق سيلزباري، وفريق نادي أبوظبي الرياضي(A) في فئة السيدات. وفي كرة قدم للأطفال تحت سن 10 أعوام فاز فريق ريجينل سبورتس وتحت سن 12 عام فريق فورزا. وفاز ببطولة الرماية علي مبارك عمر. وفي بطولة البادل للفئة (B) فاز توماس ديلرنجو وأشرام مرادي بالمركز الأول. أما للفئة (C) فتم تتويج بدر الياك وعبدالله الصيقل بالمركز الأول.

أما لفئة السيدات، فحصلت خديجة ساني وحفصة ساني على المركز الأول. وشملت تتويج مسابقة السباحة الفائزين الثلاثة الأوائل في الفئات الثمانية. وتم تتويج الفائزين في الفئات الثلاثة عشر في بطولة الملاكمة والتي تشمل فئتي الشباب والرجال وتم توزيع الجوائز النقدية النقدية على المراكز الأولى في كافة الفئات.