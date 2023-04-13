شكرا لقرائتكم خبر عن استاد محمد بن زايد "فأل حسن" على الزمالك قبل سوبر 5 مايو أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب محمد بن زايد مباراة السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

وكانت المرة الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، بينما كانت المرة الثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.

وقالت قناة أبو ظبي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "قطبا الكرة المصرية يلتقيان للمرة الخامسة في أبوظبي.. استاد محمد بن زايد يحتضن كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي".

تابعت: "أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة".

أضاف: "وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية".