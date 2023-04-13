شكرا لقرائتكم خبر عن صالة زويل تستضيف قمة بلاى أوف نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن استضافة صالة الألعاب بأكتوبر "زويل " لمواجهة قمة بلاى أوف كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2022/2023.

ومن المقرر أن تقام أول مباراة فى البلاى أوف يوم 1 مايو القادم والثانية فى اليوم التالى، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث و الرابع.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.