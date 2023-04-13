شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أبو ظبى تعلن استضافة ملعب محمد بن زايد للسوبر المصرى بين الزمالك والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة قناة أبو ظبي الرياضية على موقع فيس بوك استضافة استاد محمد بن زايد لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو المقبل.

وقالت قناة أبو ظبي: "قطبا الكرة المصرية يلتقيان للمرة الخامسة في أبوظبي.. استاد محمد بن زايد يحتضن كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي".

تابعت: "أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة ستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، بتمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة ".

أضاف: "وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية".