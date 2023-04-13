أصل الحكاية فى الرياضة (22)..حسين حجازى.. "أبو المحترفين" الذى تغنى به ملك إسبانيا

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة"، هي سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة (22)..حسين حجازى.. "أبو المحترفين" الذى تغنى به ملك إسبانيا

"إنه من أعظم اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق، إنه ملك كرة القدم، لو كان في مصر لاعب آخر مثلك لما وقف أمامكم أي فريق"، تصريح قاله ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا عن حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية.

حسين حجازي نجم الأهلي الراحل، الذى ولد فى حى الحسين بالقاهرة، أنشأ فريقاً لكرة القدم وسماه (حجازى الفن) على اسمه، لعب لنادى دلويتش هامليت الإنجليزي عام 1911، ولعب فى نفس العام كذلك لنادي فولهام الإنجليزي، عاد مرة أخرى لنادي دلويتش هامليت وقضى فيه 4 مواسم، عاد لمصر ولعب لنادى السكة الحديد عامي 1914 و1915، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1915 وقضى ثمانية أعوام مع الفريق، لينتقل بعدها لنادي الزمالك عام 1923، عاد اللاعب مرة أخرى للأهلي عام 1928، وقضى موسمين قبل أن يعود مجدداً لنادي الزمالك وظل يلعب بين صفوفه حتى اعتزال ممارسة كرة القدم.

حسين حجازى لاعب كرة قدم مصري هو أول من سجل أهدافا فى أكبر دوريات العالم وهو الدورى الإنجليزى الممتاز عام 1911، حين قاد فولهام للفوز على ستوكبورت كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بنتيجة 3-1 في يوم 11 نوفمبر عام 1911 ، وتمكن حسين حجازى من تسجل الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 15 وصنع هدفًا آخر وانتهت المباراة بفوز فريقه على ستوكبورت كاونتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبدأ حسين حجازي رحلته مع كرة القدم بالنادي الأهلي ضمن أول فريق تم تكوينه عام 1911، وأصبح حجازى أول مصري وعربي يحترف أوروبيًا، وأول مصرى وعربى ينضم لفريق إنجليزي منافس عندما لعب لفولهام أمام ستوكبورت كاونتي.

ورفض حسين حجازي الاستمرار مع فولهام مفضلاً اللعب لنادى دولويتش هاملت الصغير بسبب تمسكهم به، وعاد حسين حجازى إلى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى عام 1914 وانضم لنادي السكة الحديد.

في ديسمبر من العام 1911 اختير حجازي مع اثنين من زملائه في فريق دولويتش هاملت هما آرثر نايت وجورج شيبوي ضمن تشكيلة منتخب مقاطعة لندن الذي خاض معه خمس مباريات، ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذي ينضم إلى منتخبات المقاطعات الإنجليزية.

ومن أبرز اللقطات المميزة بمسيرة حسين حجازي حصوله فى ديسمبر عام 1911 مع اثنين من زملائه فى فريق دولويتش هاملت وهما آرثر نايت وجورج شيبوي ضمن تشكيلة منتخب مقاطعة لندن وخاض معهم خمس مباريات، ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذى ينضم إلى منتخبات المقاطعات الإنجليزية.

شارك حسين حجازي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الأولى في 3 ديسمبر عام 1921، ونال عضوية مجلس إدارته، وكان حسين حجازي أول لاعب ينتقل بين الأهلي والزمالك وذلك في عام 1923 الذي شهد انتقاله من الأحمر إلى الأبيض.

كان حسين حجازي أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ الأولمبياد حين أحرز هدفه في مرمى المنتخب المجري في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 1924» وكان يبلغ وقتئذ 37 عامًا، ولم يحطم هذا الرقم سوى الويلزي ريان جيجز مع منتخب بريطانيا العظمى في أولمبياد لندن عام 2012 بهدفه في مرمى الإمارات في سن الثامنة والثلاثين.

يعتبر حسين حجازى أحد رموز الكرة المصرية أول مدرب وطنى يتولى تدريب منتخب مصر، لمدة 4 سنوات في الفترة ما بين 1920 إلى 1924، وأعقبه جيمس ماكرى المدرب الاسكتلندى، في الفترة من 1934 إلى 1936،وهي الفترة التي شهدت مشاركة مصر في كأس العالم بإيطاليا وهي المشاركة المونديالية الأولى لمصر كأول منتخب عربى وأفريقي أيضا، قبل أن تعود قيادة المنتخب لمدرب مصرى وهو توفيق عبدالله في الفترة من 1940 إلى 1944.

أعتزل حسين حجازي كرة القدم عام 1931 بقميص نادي الزمالك.