الامارات | الزمالك يواجه الأهلي للمرة الخامسة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، وذلك يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تمثل المباراة المرتقبة استمرارا لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية".

وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في استاد هزاع بن زايد في اكتوبر عام 2015 وفاز فيها الأهلي 3/2، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017 وفاز فيها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3/1، وفي يناير من عام 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018 وفاز الأهلي حينها بهدف وحيد، وفي فبراير من عام 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، وفي أكتوبر من العام 2022 لُعبت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.