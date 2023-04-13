شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستاد محمد بن زايد يحتضن كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة إستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2021 – 2022، التي تجمع الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 مايو (آيار) 2023، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.