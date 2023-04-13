شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات نصف نهائى كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال، والتى تقام يوم 17 أبريل الجارى بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فيلتقى الأهلى مع الجزيرة بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى، على أن تقام مباراة الأهلى فى الثامنة والنصف مساء، وتقام مباراة الزمالك فى العاشرة والنصف مساء نفس اليوم المحدد.

وتقرر إقامة مباريات الدور النهائى من دورى السلة رجال فى الفترة من 10 إلى 16 مايو المقبل، حيث يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على اللقب بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع

فى المقابل على مستوى السيدات فتكون المواجهات فى نصف نهائي الكأس يوم 16 ابريل ج بين فرق الجزيرة مع سبورتنج، والأهلى مع هليوبوليس، على أن تقام المباريات بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.