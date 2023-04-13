شكرا لقرائتكم خبر عن تشكل الزمالك المتوقع لمواجهة حرس الحدود بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام، على التشكيل الذي سيواجه به نظيره حرس الحدود، التي ستجمعهما مساء اليوم، بمسابقة الدورى.

ومن المتوقع أن يثبت مدحت عبد الهادي تشكيل الفريق الذي واجه به البنك الاهلي في المباراة الماضية، وضم التشكيل كلا من..

حرسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الحرس كلا من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي، خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.