شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ينتهى من إعداد لائحة المكافآت الجديدة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، من إعداد لائحة المكافآت الجديدة للاعبى المنتخب والجهاز الفنى، وسلمها إلى اتحاد الكرة.

وشهدت اللائحة الجديدة زيادة مكافآت الفوز للاعبى المنتخب عن اللائحة القديمة، ومن المقرر أن يناقش المجلس اللائحة الجديدة فى اجتماعه المقبل.

ونجح فيتوريا فى تحقيق 5 انتصارات خلال 5 مباريات كان على القيادة الفنية لمنتخب مصر، لتكون البداية مبشرة جدا مع المنتخب، وسجل المنتخب خلالها 14 هدفا واستقبل هدفا واحدا فقط، وخرج المنتخب بشباك نظيفة فى 4 مباريات، وهى الأرقام الرائعة التى تدل على قيمة المدرب البرتغالى.

ونستعرض نتائج مباريات منتخب مصر مع فيتوريا فى الخمس مباريات

مصر 3/ 0 النيجر

مصر 3/ 0 ليبيريا

مصر 2/ 1 بلجيكا

مصر 2/ 0 مالاوى

مالاوى 0/ 4 مصر

وجاءت الأرقام كالتالى

مباريات: 5

فاز: 5

تعادل: 0

خسر: 0

سجل: 14

سكن شباكه: 1

حافظ على نظافة شباكه "4" مباريات