شكرا لقرائتكم خبر عن 35 فردا من كل نادٍ لهم حق حضور قمة نصف نهائى كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة قوية بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى ونظيره الزمالك فى إطار نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 بصالة أكتوبر الدولية والمحدد لها الحادية عشر والنصف مساء.

ومن جانبه كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن العدد المسموح له بحضور اللقاء 35 فردا من كل نادٍ يتضمن مجلس الإدارة والنشاط الرياضى.

فيما يلتقى فريق سبورتنج نظيره سموحة فى نفس الدور فى التاسعة مساء، بينما يقام لقاء النهائى ومباراة تحديد صاحب البرونزية غدا الجمعة بنفس الصالة.

ويطمح فريق الأهلى فى لقاء اليوم فى مواصلة التفرق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات، فيما يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره والثأر فى هذا اللقاء للوصول للمنافسة على اللقب.

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34/3، فى إطار ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، ليلتقى الزمالك فى دور نصف النهائى، بعدما تأهل الأخير أيضا على حساب الطيران بنتيجة 40/20.

واستطاع الأهلى مصالحة الجماهير بعد الخسارة من الزمالك فى ختام المرحلة الثانية من دورى المحترفين بنتيجة 31 / 23.