شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. المنتخب الأوليمبى يسقط كوت ديفوار ويتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

استاد القاهرة الدولى كان شاهدا على تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة عام 2019، التى أقيمت فى مصر، بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.

كان كلا المنتخبين مصر وكوت ديفوار قد تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3 / صفر، وفاز الثانى على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل فى الوقت الأصلى للمباراة 2/2، ولحق بهما منتخب جنوب أفريقيا بعد اقتناصه المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح فى وقت سابق.

واحتفت الجماهير المصرية ووسائل الإعلام المصرية بالفريق الشاب الذى عوض إخفاق المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى استضافتها مصر فى يونيو ويوليو 2019 بعدما أطاح به نظيره الجنوب أفريقى حينها.