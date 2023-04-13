أحمد عبدالقادر مطلوب في الدوري الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي سسكا موسكو الروسي، لضم أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي.

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وقدم نادي سسكا موسكو عرضًا للنادي الأهلي بشكل رسمي، لضم عبدالقادر لكن دون مقابل مادي لمعرفة موقف الأهلي واللاعب قبل الدخول في مفاوضات.

ويدرس الأهلي عرض سسكا موسكو، بالمشاورة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، لحسم الموقف النهائي بشأن العرض.

وكان عبدالقادر أحترف قبل عودته للأهلي، في نادي سبارتا براج التشيكي بعد رحيله عن فرق الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب عبدالقادر مع سموحة على سبيل الإعارة من النادي الأهلي وقدم مستويات مميزة مع الموج الأزرق.