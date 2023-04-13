الأهلي يلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لليد.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض النادي الأهلي مباراة هامة اليوم الخميس عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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وتبدأ مباراة الأهلي والزمالك في الحادية عشرة مساء وتقام على صالة الألعاب بأكتوبر، واستعد لها الفريق بشكل قوي خلال التدريبات الأخيرة.

وحرص ديفيد ديفيز المدير الفني للأحمر على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، والأمر نفس للجهاز الفني بنادي الزمالك استعدادًا للمباراة المرتقبة.