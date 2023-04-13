تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي يوفنتوس أمام سبورتنج لشبونة، مساء الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا، في دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

اليوم.. مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية ويوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي

وكان اليوفي تأهل لهذا الدور بعد الانتصار على فرايبورج الألماني، بينما صعد سبورتنج لشبونة بعد تخطيه عقبة آرسنال.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمباراة سبورتنج لشبونة:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جاتي، بريمر، ساندرو، كوادرادو.

الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

الهجوم: انخيل دي ماريا، دوسان فلاهوفيتش.

ونجح يوفنتوس في الانتصار في جميع من مبارياته الثلاث الأخيرة في أوروبا دون أن تهتز شباكه أي هدف، آخر مرة سجل فيها أربعة انتصارات متتالية.