تشكيل مانشستر يونايتد أمام إشبيلية بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه مانشستر يونايتد نظيره إشبيلية، مساء اليوم الخميس، على ستاد أولد ترافورد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي، على أن تقام مباراة الإياب، يوم الخميس 20 أبريل الجارى، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

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وتأهل الشياطين الحمر إلى دور ربع النهائي، بعد تخطي عقبة ريال بيتيس، بينما تأهل الفريق الأندلسي بعد الفوز على فنربخشة.

ويتسلح مانشستر يونايتد بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة وبفارق أهداف مريح قبل مواجهة العودة في إشبيلية

للوصول لنصف نهائي المسابقة القارية.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة إشبيلية:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: وان بيساكا، فاران، مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنطوني، فيجوريست، جادون سانشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية:

مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية تنطلق، اليوم الخميس، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.