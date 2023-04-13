موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام إشبيلية بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مانشستر يونايتد أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم الخميس، على استاد أولد ترافورد، في تمام الساعة التاسعة، ضمن منافسات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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وستكون تقام مباراة الإياب بين إشبيلية ومانشستر يونايتد، يوم الخميس 20 أبريل الجارى، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وصعد الشياطين الحمر إلى ربع النهائي، بعد تخطي عقبة ريال بيتيس، بينما تأهل الفريق الأندلسي بعد الفوز على فنربخشة.

ويتسلح مانشستر يونايتد بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الأنتصار بنتيجة كبيرة وبفارق أهداف مريح قبل مواجهة العودة في إشبيلية للوصول لنصف نهائي المسابقة القارية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية:

مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية تنطلق اليوم الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.