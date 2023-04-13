الزمالك يواجه حرس الحدود في الدوري تحت أنظار أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الزمالك حرس الحدود، مساء اليوم الخميس، في التاسعة والربع مساءً على ستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

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ويأمل الزمالك في مواصلة الانتصارات بعد فوزه على البنك الأهلي في المباراة الماضية بهدف نظيف، سجله محمود الونش عبر رأسية متقنة في سكنت الشباك.

ووصل مدرب الزمالك الجديد، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، القاهرة مساء أمس الأربعاء وسيتابع مباراة الزمالك والحرس من المدرجات وسيتولى بعدها تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 6 والخسارة في 6 مثلهم، فيما يتذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود:

مباراة الزمالك وحرس الحدود تنطلق في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.