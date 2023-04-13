شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود للمشاركة بمران الأهلى اليوم بعد تعافيه من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود بيرسى تاو لاعب الأهلى للمشاركة فى مران فريقه، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تسببت فى غيابه عن المشاركة فى مران فريقه أمس الأربعاء.

وغاب بيرسى تاو عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، والتى أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن تاو غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لنزلة برد، وفضل الجهاز الطبى والفنى منح اللاعب راحة من التدريبات.

وفاز الأهلى على بيراميدز بنتيجة 2 - 1، فى المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضى فى نهائى كأس مصر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق فاركو ضمن منافسات الدورى الممتاز، والمحدد لها مساء غد الجمعة باستاد القاهرة.