شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك الجديد أوسوريو يشاهد مواجهة فريقه أمام الحرس من خارج الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراة فريقه أمام حرس الحدود، المقرر لها مساء اليوم، من خارج الخطوط الفنية، حيث إنه لم يتسلم مهام عمله.

ومن المقرر أن يتسلم أوسوريو قيادة الزمالك بداية من غد الجمعة بشكل رسمى، وذلك بعد مواجهة حرس الحدود، والتى سيتولى مدحت عبد الهادى المدرب العام قيادتها من الناحية الفنية.

ووصل، أمس الأربعاء، إلى القاهرة، كارلوس أوسوريو، استعدادًا لتولى مهام عمله فى القلعة البيضاء.

ويدخل الزمالك مباراة حرس الحدود تحت قيادة مديره الفنى المؤقت مدحت عبد الهادى، الذى يقود الفريق الأبيض للمرة الثانية أمام حرس الحدود بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الظهور الأول له مع جهازه المعاون في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصري،لحين تولى الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني الجديد مهام القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وعقد مدحت عبد الهادى جلسات مكثفة مع لاعبى الزمالك على مدار اليومين الماضيين لمنحهم الثقة التي فقدوها بسبب النتائج السلبية،مطالبهم باستمرار الفوز، خصوصاً أنه سيصل بالفريق الأبيض إلى النقطة 39 في جدول الدورى المصري ويقرب الأبيض من بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.