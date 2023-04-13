موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشر فى تاريخه.

وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء لمغربي

تذاع مباراة الأهلي على قنوات بين إن سبورت المشفرة، كما تذاع على قناة اون تايم سبورت الأرضي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السوداني محمود علي إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستجمع بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي التقى المارد الأحمر مع نظيره الرجاء المغربي، في 8 مواجهات بدوري أبطال أفريقيا، حيث كان الفوز لكل فريق في مباراتين مقابل التعادل في 4 مواجهات. وواجه الأهلي الرجاء المغربي في مباراتين خلال منافسات البطولة العربية، وفاز في المباراتين، بالإضافة إلى فوزه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في السوبر الإفريقي عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

السودانى محمود إسماعيل حكما لمباراة الأهلى والرجاء بدورى الأبطالمواجهات الأهلي المحتملة في الأدوار الإقصائية

حال خوض الأهلى لنصف النهائي ستقام مباراة الذهاب خارج مصر والعودة في القاهرة، وحال تأهل الأهلي للمباراة النهائية، فسيخوض مباراة الذهاب في القاهرة والإياب خارج مصر.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالى.. ربع النهائى

مباراة 1 - سيمبا التنزاني × الوداد المغربي

مباراة 2 - الأهلي × الرجاء المغربي

مباراة 3 - شباب بلوزداد الجزائري × صن داونز جنوب أفريقيا

مباراة 4 - شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي

نصف النهائي

مباراة 1 - الفائز من (الشبيبة × الترجى) في مواجهة الفائز من (الأهلى × الرجاء)

مباراة 2 - الفائز من (سيمبا × الوداد) في مواجهة الفائز من (بلوزداد × صن داونز)

النهائي

الفائز من 1 يلعب الذهاب على ملعبه

الفائز من 2 يلعب الإياب على ملعبه