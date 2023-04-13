شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه للقاهرة اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشرى تدريباته، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشرى قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف طارق العشرى المدير الفنى لنادى فاركو على دراسة مباريات الاهلى المحلية والافريقية الأخيرة وعلى رأسها مباراة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف المارد الأحمر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدورى بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة.

ويسير طارق العشرى بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.