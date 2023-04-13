شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نجمك.. بسنت حميدة "الديزل" فى ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هى بسنت حميدة لاعبة منتخب العاب القوى.

توّجت بعدة بطولات على رأسها البطولة العربية، ووصلت لنصف نهائي بطولة العالم 2019، وتعرضت للإصابة قبل أولمبياد طوكيو وهو ما حرمها من المشاركة، شاركت في بطولة التشيك الدولية وتوجت بميداليتين، انسحبت من بطولة أفريقيا يونيو الماضى بسبب الإصابة، وكسرت الرقم المحقق فى النسخة الأولى من دورات البحر المتوسط، ونجحت بسنت حميدة في التتويج بذهبيتى سباقات 100م و200 م وكسرت الرقم القياسى المسجل فى الدورات السابقة.