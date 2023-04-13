شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يستقر على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الزمالك أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عبد المنصف مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق الأبيض فى مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء اليوم الخميس، بمسابقة الدورى.

ويرغب عبد المنصف فى إجراء سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى بين محمد عواد ومحمد صبحى، إلا أن مدرب الحراس استقر بالاتفاق مع مدحت عبد الهادى المدرب العام والقائم باعمل المدير الفنى على استمرار صبحى فى حراسة المرمى لحين وجود وقت مناسب لبدء سياسة للتدوير بين الحراس.

وكان الجهاز الفنى للزمالك أعلن عن القائمة التى ستخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها اليوم، الخميس باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثى - محمود حمدى "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - مصطفى الزنارى - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبى - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسى - سيف الدين الجزيرى - يوسف أسامة نبيه.