ميدو: يفتح النار على إدارة فيوتشر بعد مشاركة رفعت في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمحاسبة المتسبب في أزمة مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر في كأس الكونفدرالية عقب عودته من الإعارة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "مشاركة أحمد رفعت مع فيوتشر في كأس الكونفدرالية عقب عودته من فترة الإعارة، دون أن يسجل بالقائمة مرة أخرى خطأ فادح".

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وتابع: "يجب محاسبة المتسبب في أزمة تسجيل رفعت بقائمة فيوتشر ومشاركته الخاطئة مع الفريق في كأس الكونفدرالية".

وأتم: "لحسن حظ المتسبب في تلك الأزمة أن فيوتشر كان قد خرج من البطولة عقب صدور قرار الغرامة وخصم النقاط، وإلا فكان سيضيع مجهود الفريق بأكمله حال صعوده".

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