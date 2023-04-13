شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة بعض الأساسيين بسبب الإجهاد قبل موقعة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إراحة بعض العناصر الأساسية في مباراتي فاركو وسموحة بالدوري المقرر لهما يومي 14 و17 أبريل الجاري من أجل منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة كثيراً مع الفريق ، ويرغب المدرب السويسري إراحة اللاعبين الذين ياعنون من الإجهاد نتيجة ضغط المباريات على أن يمنح الفرصة لأخرين لا يشاركون بإستمرار مع الفريق، يأتي في مقدمتهم ، محمد شريف وشادي حسين وطاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح.

حيث يتطلع للدفع بهم في مباراتي فاركو وسموحة بالدوري من أجل تجهيزهم للارتباطات المقبلة لاسيما وأن الاهلي ينتظره مباراة قوية أمام الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي البطولة الأفريقية.