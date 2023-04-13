شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه حرس الحدود فى صدام "الطموح وعودة الثقة ".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود في التاسعة وربع مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز في لقاء من المتوقع أن يكون صعباً على الفريقين لرغبة الأبيض في حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات وتمنيات الحرس في تحقيق نتيجة إيجابية، تحسن موقفه في ترتيب الدورى خصوصاً أن يتذيل الجدول في المركز الثامن عشر.

ويدخل الزمالك المباراة تحت قيادة مديره الفني المؤقت مدحت عبد الهادى،الذى يقود الفريق الأبيض للمرة الثانية أمام حرس الحدود بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في الظهور الأول له مع جهازه المعاون في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصري،لحين تولى الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني الجديد مهام القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وعقد مدحت عبد الهادى جلسات مكثفة مع لاعبى الزمالك على مدار اليومين الماضيين لمنحهم الثقة التي فقدوها بسبب النتائج السلبية،مطالبهم باستمرار الفوز خصوصاً أنه سيصل بالفريق الأبيض إلى النقطة 39 في جدول الدورى المصري ويقرب الأبيض من بيراميدز الذى يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 22 مباراة.

وعكف عبد الهادى على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق حرس الحدود من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى، الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف المنافس لانتزاع الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وطالب عبد الهادى اللاعبين بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط حرس الحدود ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف المنافس، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم، أو الوقوع فى الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب فى استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ومن المتوقع أن يثبت مدحت عبد الهادى تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة الماضية وتكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي،خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي،

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، سيف جعفر، مصطفى شلبي، محمد عبد الغني، أحمد مصطفى زيزو،

خط الهجوم: ناصر منسي.

من ناحية أخرى اجتمع أحمد أيوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود بلاعبيه،وطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك،لا سيما أن الفريق يتذيل جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من 22 مباراة،مشدداً عليهم بضرورة الالتزام الدفاعى والتكتيكى وتنفيذ تعليماته داخل الملعب وعدم فتح الخطوط أمام الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد السعدني،الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي،الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي،الهجوم: فلانتين أودو.