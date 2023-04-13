شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه المقاولون فى مباراة مثيرة بالدورى على استاد الجبل الأخضر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المصري البورسعيدي ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس فى مواجهة ضمن منافسات الدوري، والتي يسعى من خلال الفريقان إلى اقتحام المربع الذهبي.

يحتل النادي المصري المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22.

ويعيش المصري، حالة صحوة كروية في الأسابيع الأخيرة بالدوري، حيث رفع الفريق البورسعيدي رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 4 مباريات لأول مرة في الموسم الجاري، وذلك بعد بداية متعثرة بسبب حالة عدم الاستقرار الفتي بين صفوف الفريق، وإجمالا قاد حسام حسن النادي المصري في 17 مباراة منذ توليه المهمة الفنية للفريق في الموسم الجاري، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات أخرى وخسر 3 مباريات أخرى.

في المقابل فإن المقاولون العرب، تراجع على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفع شوقى غريب لرفض منح لاعبيه أي راحة قبل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام النادي المصري، وبخلاف ذلك أصدر المقاولون بيانا رسميا يبدي من خلاله اعتراضه على قرارات حكم مباراة إنبي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد بالجولة 24، وانتهى بفوز انبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.