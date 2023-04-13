شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه إنبى فى رحلة مواصلة "الصحوة" .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل نظيره إنبي المنتشى بانتصاراته في الفترة الأخيرة بقيادة تامر مصطفى، في مواجهة مثيرة وواعدة تقام على استاد الإسماعيلية، في التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري هذا الموسم.

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدوري برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.

يحتل إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 24 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.

الدراويش استعدوا لإنبي بالفوز على فريق مركز شباب الساحة بدمياط أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادا لاستكمال مشوار الدراويش بمسابقة الدورى المحلى، وجاءت الودية ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء فضلا عن اللذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا والذى نتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

في المقابل يعيش إنبي فترة من التوهج، بعدما واصل انتصاراته مع مديره الفني تامر مصطفى بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد بتروسبورت، وحقق إنبى انتصاراه الرابع على التوالي في الدورى المصرى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف وبعدها الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف وأخيراً الفوز على المقاولون 2 / 1.