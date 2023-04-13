أوسوريو يتابع مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم من المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للزمالك متابعة مباراة الفريق أمام حرس الحدود والتي ستقام مساء اليوم الخميس في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في التاسعة والربع مساءً على ملعب ستاد الكلية الحربية، في مهمة صعبة لاستعادة الثقة بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير في الجولات الأخيرة.

الزمالك يتعاقد مع أوسوريو ..

وأعلن نادي الزمالك تعاقده مع المدير الفني أوسوريو لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول خلفًا للبرتغالي جيسوفالدو فيريرا الذي رحل عن القلعة البيضاء على خلفية سوء نتائج الفريق بالفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يتولى أن يقود الزمالك في لقاء الغد أمام حرس الحدود الجهاز الفني المعاون بقيادة مدحت عبد الهادي وأحمد

مجدي ومدرب حراس المرمى محمد عبد المنصف.

أول طلبات أوسوريو من الزمالك

وكشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق أولى طلبات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، بعد وصوله القاهرة استعدادا لتولي قيادة الفريق الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: " أسوريو طلب تقديم تقرير شامل خاص بكل لاعب لبدء عمله بعد مباراة حرس الحدود ".

وأتم: "المدرب وصل القاهرة اليوم وسيتابع مباراة الزمالك والحرس من المدرجات وسيتولى بعدها تدريب الفريق بشكل رسمي ".